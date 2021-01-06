Сельхозземли научного института под Алматы могут уйти под застройку

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - Генеральный директор Казахского НИИ земледелия и растениеводства (КазНИИЗиР) Андрей Агеенко заявил о том, что земли института, которые сейчас используются для проведения селекционных и семенных работ, несколько лет назад были выведены из категории земель сельхозназначения. Новый статус позволяет в любой момент отдать эти участки под застройку. Важно отметить, что плодородные земли примыкают к Алматы и являются перспективными с точки зрения коммерческого освоения, передает корреспондент агентства.

Как рассказал в интервью корреспонденту Kazakhstan Today Андрей Агеенко, об изменении категории земель он узнал после своего назначения на должность главы НИИ в 2018 году, во время проведения инвентаризации имущества института. Как следует из документов, статуса сельхозземель наделы лишились в 2009 году.

Тогда были выявлены факты, что эти земли, по сути, утеряны, на балансе их нет, целевое назначение изменено. Хотя мы на этих землях работаем, но находимся как на пороховой бочке. Завтра скажут, что здесь нужно строить, и эти земли изымут, мы не сможем ничего сказать против. Сейчас мы обращаемся в уполномоченные органы, чтобы вернуть статус, но нам приходит отказ", - рассказал он.

По его оценке, стоимость участков, утративших статус сельхозземель в настоящее время может достигать 100 млрд тенге.

Также Агеенко отметил, что после обнаружения проблемы в целях соблюдения субординации он обратился в головную организацию - Национальный аграрный научно-образовательный центр (НАНОЦ). По его словам, прямого ответа по земельной проблеме от НАНОЦ пока не последовало. Но после того как данные вопросы были подняты, на КазНИИЗиР посыпались проверки, в том числе по анонимным жалобам. Более того, Агеенко начал получать угрозы, в том числе об увольнении и уголовном преследовании по коррупционным статьям.

В конце 2020 года Андрей Агеенко написал обращение в партию Nur Otan, рассказав о земельных проблемах и давлении со стороны НАНОЦ.

Проанализировав всю ситуацию с целью понять, где и в чем проблема, пришел к выводу, что период неприятных ситуаций с руководством НАНОЦ начался после того, как был инициирован комплекс мероприятий по отстаиванию интересов КазНИИЗиР и выработке принципиальной позиции в решении проблемных вопросов института. В частности, была инициирована работа по возврату статуса земель сельхозназначения. К примеру, в пригороде Алматы более 400 гектаров, принадлежащих институту, в недалеком прошлом "чудесным" образом утратили статус земель сельхозназначения, и в любое время могут быть изъяты под застройку", - указывается в письме.

По информации Агеенко, аналогичные проблемы выявлены в филиалах НИИ в Жамбылской и Алматинской областях. Основное предназначение земельных участков - производство селекционных работ и обеспечение первичного семеноводства фермеров страны. В одном из филиалов НИИ удалось доказать незаконное изъятие более 60 гектаров поливных земель в Алматы и пригородной зоне. Но по большей части пока вернуть статус участкам не удается.

Вернуть статус землям и предотвратить их утрату институт пытается на протяжении последних полутора лет.

По некоторым вопросам мы обращались в уполномоченные органы. По многим таким серьезным моментам мы направляли информацию в НАНОЦ, которая должна защищать корпоративные интересы. На текущий момент на ситуацию обратила внимание партия Nur Otan. Мне звонили из партии, попросили дать разъяснение по данной ситуации. Я надеюсь, что будет справедливое служебное расследование. Что касается НАНОЦ, ни по одному моему обращению четкого комментария они не дали. Я только наблюдаю попытки увести этот вопрос в другое русло", - отметил руководитель КазНИИЗиР.

Вместе с тем, несмотря на возникшие трудности, институт земледелия в этом сезоне показал высокую эффективность взаимодействия науки и производства. Минувшим летом, несмотря на маловодность, получены рекордные урожаи пшеницы, ячменя, сои, кукурузы на зерно и на силос. По информации Андрея Агеенко, на площадях многопрофильного агрохолдинга "Байсерке Агро" зафиксирована урожайность кукурузы на зерно в 220 центнера с гектара, сои - 65 центнеров с гектара, урожайность других культур втрое выше среднестатистических показателей по региону. Ученые института активно использовали технологии капельного орошения и No till для получения высоких урожаев в условиях ограниченности водных ресурсов.

НАНОЦ создан в 2015 году для содействия инновационному развитию агропромышленного комплекса РК. Под управлением НАНОЦ находятся 3 аграрных вуза, 24 научно-исследовательских института, 17 опытных хозяйств, 3 сервисные компании, работающие во всех регионах Казахстана. Акционером центра является Министерство сельского хозяйства РК.

По данным на конец 2019 года, материально-техническая база группы НАНОЦ представлена земельными участками общей площадью порядка 280 тыс. гектаров; зданиями и сооружениями общей площадью около 1400 тыс. квадратных метров. На балансе на тот момент числилось 5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и автотранспорта.

Председателем правления НАО "НАНОЦ" до октября 2020 года являлся Толеутай Рахимбеков. В настоящее время исполняет обязанности главы НАНОЦ Айбын Тореханов.

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