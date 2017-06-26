Семь рейсов задержаны в аэропорту Алматы

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Семь рейсов задержаны в аэропорту Алматы26.06.2017
  • Фото: rus.azattyq.org
Общество  10:34

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы по разным причинам задержаны семь рейсов, в том числе два международных, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 8.00 26 июня задержаны следующие рейсы: Алматы - Семей (метеоусловия), Алматы - Астана (позднее прибытие самолета), Алматы - Атырау (техническая причина), Алматы - Москва (позднее прибытие самолета), Алматы - Астана (отдых экипажа), Алматы - Астана (техническая причина) и Алматы - Анталия (позднее прибытие самолета), сообщила пресс-служба аэропорта южной столицы.

Отмененных рейсов нет. В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 3000 метров, горизонтальная 10 000 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.
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