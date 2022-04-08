Сенатор: госдолг Казахстана вырос до 22 трлн тенге

Несмотря на то что долговая устойчивость страны в целом остается стабильной, постоянный рост внешних государственных займов вызывает обеспокоенность, так как может негативно отразиться на финансовой устойчивости страны в будущем", - заявил Нурлан Бекенов, озвучивая сегодня депутатский запрос на имя премьер-министра.
Он также отметил, что, согласно информации Минфина, по состоянию на 1 января 2022 года госдолг достиг отметки 22 трлн тенге, или 27,4% к ВВП.
Внешний долг правительства и гарантированный государством внешний долг, а также внешний долг квазигоссектора составил 37 млрд долларов, что составляет 67% от активов Нацфонда и приближается к предельному значению. Полагаю, что нельзя рассматривать Нацфонд лишь как гарантированный резерв по погашению займов. Так, на сегодняшний день имеется 52 внешних правительственных займа на общую сумму 112,2 млрд долларов, при этом освоение составило всего 80%", - сказал депутат.
По его словам, основным фактором увеличения внешнего долга является продление сроков реализации проектов с международными организациями. По некоторым соглашениям имеют место факты отставания от утвержденного графика платежей.
Продление сроков освоения займов влечет за собой дополнительные расходы на обслуживание займов", - подчеркнул он.
Также сенатор указал на неэффективное использование и невостребованность средств отдельных внешних займов. Например, по проекту МОН РК "Коммерциализация технологий" рекомендации привлеченных экспертов на общую сумму 117 тысяч долларов не были внедрены и остались без фактического применения. По проекту Агентства по стратегическому планированию и реформам "Укрепление национальной статистической системы" средства в займе 22,9 млн долларов были направлены на обеспечение текущей деятельности госоргана.
Аннулирование значительной доли займа. По проекту МСХ "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции" из общей суммы займа 24 млн долларов из-за неосвоения и невыполнения целевых индикаторов 9,4 млн долларов были аннулированы. Кто и какую ответственность понес за аннулирование государственных внешних займов, а их, как мы знаем, немалое количество?" - сказал Нурлан Бекенов.
По его словам, также имеет место привлечение субъектами квазигоссектора займов на непроизводственные цели.
При наличии собственных средств в 2017 году дочерняя организация АО "КазМунайГаз" привлекла заем сроком на три года на сумму 300 млн долларов с целью дальнейшего распределения акционерам в виде дивидендов, то есть этот заем был привлечен для выплаты дивидендов. Это лишь отдельные примеры неэффективного планирования и использования международных займов", - отметил сенатор.
По его словам, для решения сложившийся ситуации необходимо:
- усилить требования по получению гарантированных государством займов, под поручительство государства и госгарантий;
- осуществлять привлечение внешних займов через призму критического анализа текущих направлений финансирования, четкого регламентирования стоимости ПСД и приоритизации расходов во всех секторах экономики;
- повысить качество разрабатываемых проектов и усилить ответственность в целях исключения дальнейшей неактуальности отдельных мероприятий и аннулирования средств займов;
- осуществлять постоянный контроль процесса закупок и управления контрактами путем обсуждения текущих проблемных вопросов по проектам, затягивающих реализацию проекта, со всеми его участниками.