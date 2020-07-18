Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Шоссе Алаш в Нур-Султане частично перекроют до 2 августа, передает Kazakhstan Today.

По шоссе Алаш, от путепровода по проспекту Богенбай батыра до улицы Жолымбетская, будут проводиться дорожно-строительные работы, сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 17 июля по 2 августа планируется частичное перекрытие движения. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства