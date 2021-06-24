Штормовое предупреждение объявили в девяти регионах

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 июня на востоке Актюбинской области ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду. Сохраняется сильная жара, 37 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

24 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, туман. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду.

24 июня утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

24 июня в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

24 июня по Алматинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18-23 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

24 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

23 июня утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

Днем 24 июня в Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара, 35-39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных, в горах 24-26 июня и в горных районах Восточно-Казахстанской области, 25-26 июня в горных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

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