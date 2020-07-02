Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

2 июля в Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, утром и днем на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Вероятность шторма - 85-90%.

2 июля местами в Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-100%.

2 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, местами 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

2 июля в Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 80-85%.

2 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, ночью и утром туман. Ветер северный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

2 июля в Карагандинской области ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, днем временами 30 метров в секунду и более. Вероятность шторма - 85-90%.

Днем 2 июля в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь, местами сильный. Сутки 2 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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