Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 января в Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман. Ветер южный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 9 января в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, днем местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

9-13 января в Жамбылской области местами ожидается туман. 12-13 января местами ожидаются гололед, низовая метель. Днем 9, сутки 10-13 января ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, 12, 13 января порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

9 января в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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