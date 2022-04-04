Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - Штормовое предупреждение объявили на понедельник в восьми областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 4 апреля на севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе, северо-востоке области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере области до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ветер южный, юго-западный, на юго-западе области ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 4 апреля в Атырауской области ожидается ветер северо-западный до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе области порывы до 15-20 метров в секунду.

На севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере области до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

На востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на юго-западе области, днем на большей части области до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный на западе, севере области, порывы до 15-20 метров в секунду.