Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 15 февраля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается ночью и утром туман, днем низовая метель. Также ожидается восточный, юго-восточный ветер местами до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

Кроме того, 15-17 февраля местами в Кызылординской области сохраняются туман и гололед, говорится в штормовом предупреждении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства