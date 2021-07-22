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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

21.07.2021 7426
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации синоптиков, днем 22 июля в Кызылординской области ожидается северный ветер, местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.
 
В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду.
 
В Восточно-Казахстанской области также местами ожидается гроза. Днем местами ожидается град, ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. 
 
22-23 июля в Карагандинской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 22-23 июля местами сохраняется сильная жара, 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

 

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