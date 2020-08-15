Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - В РГП "Казгидромет" сообщили о штормовом предупреждении в ряде регионов страны, передает Kazakhstan Today.

15 августа в Карагандинской области местами ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром 15 августа ожидается туман.

15 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 15 августа в Мангистауской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидается ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актау 15 августа утром и днем ожидается гроза.

Ночью и утром 15 августа в Акмолинской области местами ожидается туман.

15 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 15 августа ожидается гроза. Днем ветер западный, северо-западный, порывы 18 метров в секунду.

Днем 15 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

15 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

15 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 15 августа ожидается гроза.

Вероятность шторма составляет 70-100%

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