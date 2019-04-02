Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", днем 2 апреля и сутки 3 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 2 апреля и сутки 3 апреля ожидается туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду.

Также 2 апреля в Кызылординской области сохраняются ветер восточный, юго-восточный ночью местами, днем на большей части до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. Днем в регионе местами ожидаются гроза, шквал и град, говорится в штормовом предупреждении.

В Мангистауской области 2 апреля местами ожидаются сильный дождь, туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области в этот день местами ожидаются туман и ветер западный с переходом на юго-восточный, местами до 15-20 метров в секунду. В Петропавловске - туман, ветер западный с переходом на юго-восточный, ночью с порывами до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, ночью 2 апреля в Туркестанской области местами ожидаются заморозки до 2 градусов, предупреждают синоптики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства