Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана, передаёт Kazakhstan Today.

С вероятностью 90-95% днем 28 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер южный, 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области днем 28 августа ожидаются местами сильный дождь, гроза, шквал, порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 28 августа ожидаются гроза, порывы ветра 15-20 метров в секунду.

"28 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Днём местами ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Уральске днём 28 августа ожидается гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, днем 28 августа в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.

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