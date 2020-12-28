Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - 27 декабря в 7 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В Атырауской области местами ожидается туман, гололед. Ветер южный, днем местами 15-20 метров в секунду.

27 декабря в Костанайской области местами ожидается туман, низовая метель. Ветер южный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается туман, днем на северо-западе области низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 18 метров в секунду.

В этот день в Мангистауской области ожидается юго-восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду.

В Актау днем 27 декабря ожидается юго-восточный ветер, порывы 18 метров в секунду.

Ночью 27 декабря в Карагандинской области местами ожидается сильный мороз, -35 градусов.

В Туркестанской области местами ожидается туман, гололед.

В Шымкенте временами ожидается туман, гололед. В Туркестане ночью временами ожидается туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, низовая метель, гололед. Ветер южный, 15-20 метров в секунду.

В Уральске 27 декабря ожидается туман, низовая метель, гололед. Ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду.

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