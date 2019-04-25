Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

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Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 25 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, град, ветер западный, северо-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 25 апреля ожидается ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Туркестанской области завтра местами ожидаются гроза, ветер западный, восточный 15-20 метров в секунду. Ночью в северных и горных районах ожидаются заморозки 1 градус. В Шымкенте и Туркестане в первой половине ночи 25 апреля ожидается гроза. В Туркестане ожидается ветер западный, восточный, 15-20 метров в секунду.

25 апреля в Акмолинской области ожидается местами град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23 метра в секунду. В Нур-Султане днем 25 апреля ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

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