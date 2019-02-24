Штормовое предупреждение объявлено в трёх областях Казахстана из-за метелей

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 16 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, ветер юго-западный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 16 февраля ожидается метель, юго-западный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

В Западно-Казахстанской области в субботу местами ожидаются метель, туман, гололед, ночью ветер северо-западный, западный, 15-20 метров в секунду. В Уральске 16 февраля ожидаются метель, туман, гололед, ночью ветер северо-западный, западный, 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Утром и днем 16 февраля в Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман, местами ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 16 февраля ожидается низовая метель, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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