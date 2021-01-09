Швейцария предоставила Храпуновым политическое убежище

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Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Швейцария предоставила экс-акиму Алматы Виктору Храпунову и его жене Лейле политическое убежище, передает Kazakhstan Today.

29 декабря 2020 года Федеральный административный суд Швейцарии принял окончательное решение о предоставлении политического убежища в Швейцарии Виктору и Лейле Храпуновым, признав их оппозиционно политическую деятельность против бывшего президента Казахстана, который, несмотря на его отставку в 2019 году, по-прежнему сохраняет неоспоримое влияние на судебную систему своей страны. Таково краткое содержание сообщения пресс-службы Федерального административного суда Швейцарии", - написала Лейла Храпунова на своей странице в Фейсбуке .

По приговору суда Храпунов должен отбывать наказание в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности. Кроме того, согласно приговору, должно быть конфисковано имущество экс-акима, а сам Храпунов лишен всех наград, орденов и званий, а также права занимать должности в финансовых учреждениях и государственных организациях. Имущество Лейлы Храпуновой также подлежит конфискации. Помимо четы Храпуновых, вынесен приговор и Айяру Ильясову - их родственнику. Он осужден на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Храпунов осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана, среди которых "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней", "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества", "Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки", "Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем". Как отметил судья, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Храпунова. В 2014 году акимат Алматы подал иск в суд штата Калифорния (США) против бывшего акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит шесть требований о защите прав истцов, включая нарушение закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей города Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью.

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