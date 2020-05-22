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Против Храпуновых Федеральный суд США вынес решение

21.05.2020, 09:40 116047
Против Храпуновых Федеральный суд США вынес решение
Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - 20 мая 2020 года Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес решение против Ильяса и Виктора Храпуновых, передает Kazakhstan Today. 
 
Акимат Алматы, интересы которого представляет Министерство юстиции, и БТА Банк требовали раскрытия ответчиками информации, подтверждающих исковые требования истцов. 
 

Изучив позиции сторон, суд пришел к выводу, что Ильяс и Виктор Храпуновы намеренно устроили "игру в кошки-мышки" с судом и их поведение заслуживает наказания. Суд посчитал оправдания Ильяса в отношении утерянных электронных писем невероятными", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

 
Ранее суд осудил аналогичное поведение Мухтара Аблязова, когда он не смог представить документы в ходе процедуры раскрытия доказательств.
 

Суд посчитал, что Храпуновы лгут, когда утверждают, что не помнят определенную информацию, которая прямо относится к исковым требованиям акимата Алматы и БТА Банка. Суд полагает, что Ильяс уничтожил соответствующие улики", - рассказали в ведомстве.

 
Ильясу и Виктору Храпуновым поручено оплатить расходы юристов акимата Алматы и БТА Банка.
 

Также постановили, что Храпуновы не имеют больше права вносить определенные доказательства и что присяжным заседателям будет дана инструкция, что Ильяс намеренно уничтожил доказательства и что уничтоженные доказательства поддержали бы заявляемые исковые требования", - отметили в министерстве.

 
Ранее суд постановил, что такая же инструкция будет дана присяжным в отношении Мухтара Аблязова.
 
Кроме того, в параллельном судебном процессе акимата Алматы и БТА Банка против Феликса Сатера, суд также вынес решение в пользу истцов. 
 

В ходе допроса Сатер заявил, что он опасается, что у Храпуновых и Аблязова есть шпионы в Алматы и что его безопасность может оказаться под угрозой. Суд подчеркнул в своем решении, что этот страх заслуживает доверия, учитывая, что Аблязов был осужден в Казахстане в 2018 году за убийство бывшего руководителя БТА и за другие многочисленные преступления", - заключили в Минюсте.

 
Напомним, Ильяса Храпунова обвинили в использовании зашифрованных сообщений и уничтожении улик по рассматриваемому в США делу. Судебный процесс по этому делу длится уже несколько лет. БТА Банк обвиняет Ильяса Храпунова, его отца Виктора Храпунова и бывшего председателя банка Мухтара Аблязова в отмывании $440 млн через проекты в сфере недвижимости в Европе и США, включая три объекта в Трамп Сохо Тауэр. 
 
В октябре 2018 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил бывшего акима Алматы Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, а его супругу Лейлу Храпунову - к 14 годам. 

По приговору суда Храпунов должен отбывать наказание в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности. Также, согласно приговору, должно быть конфисковано имущество экс-акима, а сам Храпунов лишен всех наград, орденов и званий, а также права занимать должности в финансовых учреждениях и государственных организациях. Имущество Лейлы Храпуновой также подлежит конфискации. 

Помимо четы Храпуновых, вынесен приговор и Айяру Ильясову - их родственнику. Он осужден на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Храпунов осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана, среди которых "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней", "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества", "Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки", "Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем". 

Как отметил судья, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Храпунова. 

В 2014 году акимат Алматы подал иск в суд штата Калифорния (США) против бывшего акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит шесть требований о защите прав истцов, включая нарушение закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей города Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК. 

Как отметили в Минюсте, "Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии, использовав средства, украденные из бюджета города Алматы". 
 

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