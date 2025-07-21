Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность сохраняются в Казахстане

В ряде областей дневная температура повысится до 39-40 градусов

Фото: Kazakhstan Today

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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По - По сообщению РГП "Казгидромет", во многих регионах Казахстана в воскресенье ожидается сильная жара и повышенная угроза пожаров.





По сообщению синоптиков 20 июля днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду, ожидается сильная жара 36-38 градусов.





На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 42 градуса. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





В воскресенье в центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 15-20, днем на юге области порывы 25 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В Ұлытау ожидается ветер северо-восточный утром и днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.





20 июля ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду. На западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность.





В области Абай ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный на западе, востоке, юге области временами порывы 15-20 метров в секунду. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





20 июля ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.





Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В Атырауской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность.





В Костанайской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.





В Актюбинской области сегодня ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.





20 июля в Павлодарской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.





В Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15-20 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В области Жетісу ветер юго-западный днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.





В Алматы 20 июля ожидается переменная облачность, погода без осадков. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 36-38 градусов.





В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.





В Шымкенте прогнозируется погода без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит 21-23, днем - 37-39 тепла.