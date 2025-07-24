23.07.2025, 08:18 42996
Сильная жара сохраняется в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. На западе, севере, северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере страны днем ожидается град. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов, в Западно-Казахстанской области - 35-36 градусов, в Атырауской области - 35-39 градусов, в области Жетысу - 35-37 градусов, в Алматинской области - 35-39 градусов, в Жамбылской - 35-39 градусов, в Туркестанской области - 40-42 градуса, в Кызылординской области - 40-42 градуса, в области Улытау - 35-38 градусов, на юге Костанайской области - 35 градусов, в Актюбинской области - 35 градусов.
Днем на западе, севере, Алматинской области очень сильная жара 42 градуса, на юге, юго-востоке Актюбинской области - 40 градусов.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: ожидается дождь, +29-31 °C.
В Алматы: без осадков, +35-37 °C.
В Шымкенте: без осадков, +39-41 °C.
новости по теме
22.07.2025, 15:50 89446
На казахстанско-российской границе временно закроется пункт пропуска "Сырым"
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанско-российской границе для легковых автомобилей и общественного транспорта временно закроется пункт пропуска "Сырым" из-за его реконструкции и модернизации, сообщает пресс-служба национальной компании "ҚазАвтоЖол".
В связи с началом строительных работ с 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска "Сырым" для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года. Для грузового автотранспорта вводятся ограничения: пересечение границы будет осуществляться через систему электронной очереди с пропускной способностью 200-250 транспортных средств в сутки", - уточнили в компании.
Ранее на границе с Китаем и Узбекистаном начали работу четыре новых таможенных поста.
22.07.2025, 14:18 93711
Свыше 200 человек подали заявки на участие в программах для ИТ-специалистов
Выданы первые две визы гражданам Алжира и Ботсваны
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что 204 человека подали заявку на участие в программах для высококвалифицированных ИТ-специалистов Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa, сообщает пресс-служба правительства.
Также по его словам, выданы первые две визы гражданам Алжира и Ботсваны.
Эти программа - ближайший шаг на пути формирования современной и технологической миграционной политики, ориентированной на привлечение цифровых талантов", - добавил Жаслан Мадиев.
Он отметил, что в целях повышения привлекательности Казахстана для высококвалифицированных ИТ-специалистов, создания комфортных условий для их бизнеса в экосистеме страны были запущены программы Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa.
В частности, первая программа позволяет получить вид на жительство полностью в онлайн-формате.
Ранее для этого потребовалось личное прибытие в страну, получение ИИН и ЭЦП, а также подтверждение дохода. Сегодня процесс стал полностью дистанционным. Подача осуществляется через сайты astanahub.com и egov.kz. ИИН и ЭЦП можно оформить через загранучреждения, подтверждения дохода больше не требуется. Это значительно упростило въезд и легализацию для иностранных IT-специалистов", - пояснили в правительстве.
В свою очередь вторая программа - специализированная виза для цифровых кочевников.
Программа позволяет работать в Казахстане по своей профессии сроком до 1 года с получением повторного ВНЖ. Оформляется онлайн и впервые легализует трудовую деятельность цифровых кочевников на территории страны", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Казахстане была запущена новая виза для IT-специалистов.
22.07.2025, 13:52 97576
Новая степень защиты появится в казахстанских паспортах
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый элемент защиты появится в паспортах казахстанцев, сообщил сегодня на заседании правительства замминистра МВД Бауржан Аленов.
По его словам, МВД прорабатывает введение дополнительных степеней защиты.
Сейчас, по его словам, паспорт имеет все необходимые элементы защиты и соответствует международным стандартам. Аленов также напомнил, что казахстанцы могут посещать без визы 43 страны.
Замглавы МВД представил образец обновленного паспорта, в правом верхнем углу которого теперь будет находиться изображение снежного барса. При этом замминистра не уточнил, когда именно введут новые степени защиты в документах.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут оформлять паспорта и удостоверения личности онлайн.
22.07.2025, 08:45 110376
Жаркая погода ожидается в Казахстане во вторник
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков на большей территории Казахстана. Только на западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
Днем в ряде регионов ожидается сильная жара: в Мангистауской области - 38-41 градус, в Атырауской области - 35-38 градусов, в области Жетысу - 35-37 градусов, в Алматинской области - 35-38 градусов, в Жамбылской области - 35-39 градусов, в Туркестанской - 40-41 градус, в Кызылординской области - 40-42 градуса, в области Улытау - 35-38 градусов, на юге Костанайской области - 35 градусов, в Актюбинской области - 35-37 градусов, на западе, севере, Алматинской области - 42 градуса, на западе, юге, Актюбинской области - 40 градусов.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: без осадков, +28-30 градусов.
В Алматы: без осадков, +34-36 градусов.
В Шымкенте: без осадков, +38-40 градусов.
21.07.2025, 20:37 142121
В МЧС призвали жителей сейсмоопасных регионов Казахстана не паниковать
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 по 24 июля в сейсмоопасных регионах Казахстана пройдет республиканское командно-штабное учение "Жер-2025", сообщает пресс-служба МЧС РК.
24 июля в 10.00 в рамках учения в Алматы, Шымкенте, Абайской, Жетысуской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет включен сигнал "Внимание всем!", а также будут проводиться сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей.
Учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения.
В мероприятии примут участие республиканские, региональные службы гражданской защиты и местные исполнительные органы, которые будут отрабатывать действия в условиях разрушительного землетрясения.
В ходе учения будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и четыре полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.
21.07.2025, 18:30 146896
Участие полиции в выселении сирот: власти и правоохранители Алматы хранят молчание
Фото: polisia.kz
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы, акимат Алматинской области, департамент полиции города Алматы не ответили на вопросы информационного агентства Kazakhstan Today относительно приказа полиции о принудительном выселении сирот из детдома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
Скандальное видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Агентство Kazakhstan Today обратилось с запросом о том, кто отдал приказ полицейским о принудительном выселении детей из детского дома, в акиматы города Алматы и Алматинской области, а также в городской департамент полиции.
На данный момент ни один представитель пресс-служб не предоставил ответа.
Таким образом, общественность не получила ответа на важные вопросы о том, почему силы полиции принимали участие в переселении детей и согласно чьему приказу они действовали.
Также корреспондент агентства обратился за комментарием в департамент полиции Алматинской области.
Там наших сотрудников полиции не было", - заявил представитель пресс-службы департамента.
Агентство намерено направить официальные запросы в акимат Алматы и МВД и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
Отметим, что, согласно закону "О масс-медиа", ответ на запрос предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.
Ранее по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Между тем управление образования Алматинской области опубликовало информацию о том, что в Конаев прибыли 39 детей из Центра адаптации несовершеннолетних города Алматы.
Все они размещены в новом здании, построенном на средства частного инвестора. Среди прибывших - исключительно воспитанники Центра адаптации, детей из детского дома нет. После административного разделения Алматинской области в 2022 году Центр адаптации был временно размещен на базе детского дома № 1 в Алматы. Переезд в новое здание осуществлен с согласия самих воспитанников и при сопровождении специалистов", - утверждают в ведомстве.
Ранее депутат мажилиса Ирина Смирнова прокомментировала журналисту информационного агентства Kazakhstan Today принудительное выселение воспитанников из детского дома в Баганашиле.
Сегодня мы стали свидетелями нарушения прав детей. Дети, которых силой старались перевезти из их дома, так как они дети-сироты, из детского дома в совершенно другое здание. И чиновники, таким образом, не понимают, что детский дом является домом этих детей в самом высоком смысле этого слова. И вот так вот волюнтаристски, административно решать вопрос - это незаконно. Мы сегодня увидели нарушение прав детей в том, что выселением детей занималась полиция. Это неприемлемо. Полиция превысила свои полномочия. Полиция должна заниматься защитой прав любого человека в нашей стране. Здесь же полицейские в нарушение их функциональных обязанностей были направлены на выселение, физическое выселение. Насилие в отношении детей", - заявила Ирина Смирнова.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана Кұрылыс Сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
21.07.2025, 16:50 115341
Выселение воспитанников из детдома в Баганашиле: общественница заявила о вероятной коррупционной схеме
По словам Аружан Саин, имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку, который оценивается в 6,5-10 млрд тенге
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный деятель и директор фонда "Дом милосердия" Аружан Саин в связи с ситуацией с принудительным выселением воспитанников из детдома в Баганашиле обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент агентства.
Переселение реализуется под предлогом "аварийности" здания, без соблюдения законных процедур, без обнародования актов обследования, при наличии действующего заключения государственной экспертизы, подтверждающего возможность и необходимость капитального ремонта, и не признающего здание аварийным. Но главное - переселение осуществляется против воли самих детей, без учета их мнения, в условиях скрытности и давления, разрушает все социальные связи детей. Это нарушает не только законы, но и базовые принципы гуманности и прав человека. Имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку - более 2,5 гектаров в одном из самых дорогих районов Алматы, где рыночная стоимость земли оценивается в 6,5-10 млрд тенге, а также с вероятной коррупционной схемой передачи этой территории частным инвесторам", - говорится в обращении.
При этом, отметила она, нарушены права одной из самых уязвимых категорий - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что требует немедленной прокурорской и антикоррупционной проверки.
Прокурор имеет право инициировать проверку соблюдения законности для защиты прав лиц, которые не могут самостоятельно их осуществлять в силу физиологических или иных причин, и несовершеннолетних лиц. Указанные основания в полной мере применимы к данной ситуации. Речь идет о детях-сиротах, подопечных государства, которых незаконно и принудительно выселяют, лишая их стабильности, доступа к образовательной и медицинской инфраструктуре высокого уровня, возможностей лучшего развития, доступа к культуре и спорту и интенсивной поддержки граждан и бизнеса, создавая угрозу ухудшения условий социальной жизни", - добавил она.
Ранее на видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
Сегодня по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом "Баганашил" и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
21.07.2025, 15:32 77446
Скандал с принудительным переселением воспитанников из детдома в Баганашиле прокомментировали в Минпросвещения
Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут строго соблюдены, заверили в ведомстве
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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Скандал с принудительным переселением воспитанников из детдома в Баганашиле прокомментировали в Министерстве просвещения Казахстана, передает корреспондент агентства.
По данному вопросу министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев находится на месте. Совместно с акимом города Дарханом Сатыбалды проводится работа, направленная на дальнейшее обеспечение безопасных условий проживания и организации образовательного процесса для воспитанников. В связи со сложившейся ситуацией детям будет предоставлена необходимая психологическая поддержка. Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут строго соблюдены", - заявила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы.
Ранее на видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
Сегодня по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
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