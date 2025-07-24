Сильная жара сохраняется в Казахстане

По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге, востоке с пыльной бурей

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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. На западе, севере, северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере страны днем ожидается град. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.





Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов, в Западно-Казахстанской области - 35-36 градусов, в Атырауской области - 35-39 градусов, в области Жетысу - 35-37 градусов, в Алматинской области - 35-39 градусов, в Жамбылской - 35-39 градусов, в Туркестанской области - 40-42 градуса, в Кызылординской области - 40-42 градуса, в области Улытау - 35-38 градусов, на юге Костанайской области - 35 градусов, в Актюбинской области - 35 градусов.





Днем на западе, севере, Алматинской области очень сильная жара 42 градуса, на юге, юго-востоке Актюбинской области - 40 градусов.





В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.





В Астане: ожидается дождь, +29-31 °C.





В Алматы: без осадков, +35-37 °C.





В Шымкенте: без осадков, +39-41 °C.