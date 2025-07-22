Сильная жара в Казахстане: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары до 40 градусов.





В частности, по данным Казгидромета, 21 июля днем на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





21-25 июля в области Улытау ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +30-35 °С до +34-39 °С, на юге области до очень сильной жары +41 °С. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов.





21-28 июля в Туркестанской области сохраняется сильная жара +36-41 °С.





В эти же дни в Жамбылской области ожидается повышение температуры воздуха днем от +32-37 °С до сильной жары +36-41 °С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.





21 июля днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. В Атырау 21 июля днем ожидается сильная жара 37-39 градусов.





21 июля в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Талдыкоргане 21 июля днем ожидается сильная жара 35 градусов.





21 июля днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 41 градус.





В понедельник днем на западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов.





21 июля днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.





21 июля днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду.





В Алматы сегодня +34-36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В Конаеве 21 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранятся чрезвычайная пожарная опасность.





В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





В понедельник в области Абай ветер северо-восточный на юге, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





21 июля днем на юге, западе Актюбинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.





Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 метров в секунду. На западе, востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность.





21 июля на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на севере, западе области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.





В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге области временами порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность.





21 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В Уральске днем ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.





На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем ожидается гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.





С повышенным температурным фоном в большинстве регионов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.