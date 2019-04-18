Сильные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня, на севере страны - морозы

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Сильные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня, на севере страны прогнозируются морозы, передает Kazakhstan Today.

Дожди, местами сильные, и грозы в предстоящие трое суток будут связаны с активной фронтальной зоной, расположенной над южной половиной Казахстана. А холодные арктические атмосферные фронты будут вызывать осадки, дождь, мокрый снег, гололёд и морозы до 2-10 градусов в северных областях республики", - сообщается в прогнозе погоды "Казгидромета" на 18-20 апреля.

По информации синоптиков, температура воздуха в северных регионах по-прежнему ожидается ниже климатической нормы на 2-5 градусов, в южных областях, напротив, на 2-5 градусов выше нормы.

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