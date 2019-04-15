Сильные осадки ожидаются в воскресенье на севере Казахстана

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - В воскресенье с прохождением атмосферных фронтов местами по республике пройдут осадки, передает Kazakhstan Today.

На севере местами ожидаются сильные осадки. Лишь на юге, юго-востоке и востоке ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гроза, усиление ветра, град, на юге местами шквал, на севере местами - гололед", - сообщает "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, гроза, усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами возможен град. В Кызылординской области местами возможен град, днем местами ожидается гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Атырауской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, при грозе порывы ветра будут достигать15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, ветер 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, в Павлодарской области при грозе порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Ночью в Жамбылской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области ночью местами возможна гроза.

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