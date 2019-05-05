Сильный ветер и пыльные бури ожидаются завтра в Туркестанской и Кызылординской областях

"Мы, ветеранские организации. ответственно заявляем, что не позволим использовать святой праздник 9 Мая для каких-то политических инсинуаций и митингов. Это священный день памяти погибшим в Великой Отечественной войне, и превращать его в политическое шоу - это полное кощунство и варварство по отношению к нашим дедам и отцам, погибшим на полях Великой Отечественной войны".