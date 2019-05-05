Сильный ветер и пыльные бури ожидаются завтра в Туркестанской и Кызылординской областях

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.
5 мая в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами 23 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
Днем 4 мая в Туркестанской области местами сохраняется ветер восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%. 5-7 мая в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20 метров в секунду.
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