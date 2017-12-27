Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Асылбек Мусин, сын экс-руководителя администрации президента Казахстана Аслана Мусина, погиб в Риге. Об этом в Telegram-канале сообщил политолог Талгат Калиев, передает Kazakhstan Today.

По предварительной информации, Асылбек Мусин скончался в ночь на 24 декабря от травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате падения из окна квартиры на 15-м этаже, уточнил Калиев.

По его информации, ввиду наступивших выходных, криминалистическая экспертиза еще не проводилась. После нее будет точно установлена причина смерти и состояние погибшего в момент падения.

"Полиция не исключает версию суицида, поскольку несколькими месяцами ранее именно из этого окна выбросилась гражданская жена погибшего", - пишет Калиев.

"На Родине Асылбек Мусин известен как основатель секты коранитов и в период пика политического влияния отца даже выступал с лекциями на религиозную тематику перед сотрудниками КНБ РК. Также он прославился как автор цикла видеоинтервью", - добавил в политолог.

В МИД Казахстана информацию о гибели Мусина подтвердили.

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