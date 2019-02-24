Синоптики объявили штормовое предупреждение в Кызылординской и Мангистауской областях

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, 27-29 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед, днем 27, 28, 29 января местами ожидается северо-восточный, восточный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-100%.

В связи с прогнозом на 27-29 января повышения температурного фона в Кызылординской области, в период 27 по 30 января возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, стеснение русел рек и подъемы уровней воды на реке Сырдария", - предупредили синоптики.

Также сообщается, что 27 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, днем ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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