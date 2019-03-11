Синоптики предупредили о метели в Северном Казахстане

Петропавловск. 25 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области ожидается метель и сильный ветер, передает Kazakhstan Today.
26 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель. Юго-западный, западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 26 января ожидается метель. Юго-западный, западный ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".
Вероятность шторма, по данным синоптиков, - 90-95%.
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