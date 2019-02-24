Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о формировании талого стока в Алматы и области, передает Kazakhstan Today.



"В связи с прогнозом повышения температурного фона в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы в период с 21 по 24 февраля 2019 года возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства