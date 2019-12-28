Синоптики прогнозируют погоду без осадков на большей части Казахстана в пятницу

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана ожидается преимущественно погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На западную часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон, который смещается с районов Черного моря, в связи с чем местами на западе и северо-западе ожидаются осадки в виде дождя и снега. Остальная территория РК будет в поле повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается преимущественно погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщается в прогнозе погоды "Казгидромета" на 27 декабря.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, в Мугалжарском районе усиление ветра, порывы 18 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, днем метель, гололед, усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Атырауской области-гололед.

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