Синоптики прогнозируют в апреле две волны похолодания

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз на апрель 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в северной половине Казахстана апрель ожидается в пределах климатической нормы, а в южной половине - выше нормы на 1 градус. В первой и во второй декадах ожидаются частые северо-западные вторжения из районов Скандинавии и западные вторжения с юга Европейской территории России.

В результате прогнозируются 2 волны похолодания. Понижение температуры воздуха ожидается в середине первой и в первой половине второй декады, когда на севере и северо-западе страны температура воздуха понизится ночью до 3-8, местами 11 градусов мороза, днем до 0-5, местами 8 градусов тепла, в южной половине - ночью до 5-10 тепла, местами 0 градусов, днем до 10-15, местами 20 градусов тепла. На западе похолодает в начале первой и второй декад ночью до 0-5 градусов мороза, днем до 5-10 тепла. В центре и на востоке волна холода смещается на конец первой и середину второй декады. Температура воздуха понизится ночью до 3-8, местами 11 градусов мороза, днем до 5-10 тепла", - уточнили в "Казгидромете".

Отмечается, что периоды понижения температуры воздуха будут сменяться волнами потепления. В начале первой и третьей декад в отдельные дни температура воздуха на севере, центре и востоке будет повышаться до 8-13, местами 18 градусов тепла, а в юго-западной и южной половине страны до 20-25, местами 15 тепла, в начале третьей декады местами воздух прогреется до 30 градусов тепла.

Количество осадков в апреле предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы - в юго-западной половине и местами в центре республики, больше нормы - местами на востоке и юго-востоке страны.

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