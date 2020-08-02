Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в августе

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Согласно консультативному прогнозу погоды, температура воздуха в завершающем месяце лета ожидается в пределах климатической нормы, передает Kazakhstan Today.

Продолжительность дня в течение августа уменьшается в северных областях на 2 часа, в южных на 1 час 20 минут. На большей части территории средняя месячная температура воздуха в августе ниже июльской на 2-2,5 градуса, а в южных областях - на 1 градус. На севере Казахстана средняя месячная температура воздуха составляет 16-20 градусов тепла и повышается к югу до 27-29 градусов тепла. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от 24 градусов тепла (на высоте 450 метров над уровнем моря) до 7,5 градусов тепла (на высоте 3 километра)", - рассказали в РГП "Казгидромет".

Синоптики отмечают, что значительный переизбыток осадков и сильная засушливость, как правило, в августе наблюдаются редко.

Август 2020 года также не исключение: количество осадков предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы - в северо-западной части Восточно-Казахстанской области, а также в горных и предгорных районах Алматинской области, меньше нормы - в Мангистауской, Кызылординской областях и на юге Актюбинской области", - пояснили они.

В первой декаде месяца неустойчивая погода будет связана с циклонами, атмосферными фронтами, прохождение которых обусловит кратковременные дожди, на западе, севере, востоке и юго-востоке сильные, а также усиление ветра. Грозовые явления и выпадение града ожидаются меньше чем в июле.

На большей части Казахстана предполагается высокий фон температуры: ночью в пределах 15-25 градусов тепла, днем воздух прогреется до 27-37 градусов тепла, на юге до 40 градусов тепла. Исключение составят западные, восточные и горные районы юго-восточных регионов, где в середине первой декады с вторжением холодных воздушных масс с районов Скандинавии и Таймыра температура воздуха понизится ночью до 10-15, днем до 20-27 градусов тепла", - сообщили в Казгидромете.

По информации синоптиков, во второй и третьей декадах дождливые и прохладные дни будут сменяться жаркими и малооблачными днями. Прогнозируется колебание температура воздуха:

- в северной половине страны ночью от 12-20 градусов тепла до 7-15 градусов тепла, днем от 23-30 до 15-23 градусов тепла;

- в южной половине и на западе ночью от 15-23 до 10-18 градусов тепла, днем от 30-39 до 23-30 градусов тепла.

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