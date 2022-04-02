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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в апреле

01.04.2022, 09:23 20926
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в апреле
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Казахстанские синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на апрель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В апреле продолжительность дня увеличивается, происходит дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов к положительным значениям. Снежный покров в апреле на большей части территории разрушается", - информирует РГП "Казгидромет".

 
По прогнозу синоптиков, в начале апреля весна вступит в свои права и в северных регионах Казахстана: значительно потеплеет и ожидается погода без осадков. На западе страны с влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди с порывистым ветром. Уже с середины первой декады циклон, перемещаясь в восточном направленнии, обусловит неустойчивый характер погоды и на остальной территории республики. Осадки (дождь, снег) - преимущественно в северных регионах, в южных регионах прогнозируются грозовые дожди. На большей части страны ожидаются туманы, гололедные явления и усиление ветра с порывами 15-20, в отдельные дни до 23-28 метров в секунду.
 
В начале первой декады апреля потеплеет:
 
на западе республики ночью от +1 - +9 градусов до +3 - +12 градусов, днем от +7 - +15 градусов до +15 - +22 градусов; 
 
на севере, северо-западе, востоке Казахстана ночью от -5 - +3 градусов до 0,+7 градусов, днем от +2 - +10 градусов до +5 - +13 градусов; 
 
в центре страны ночью от 0,-5 градусов до +2 - +7 градусов, днем от +6 - +11 градусов до +13 - +18 градусов.
 
В середине первой декады апреля с влиянием антициклона ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на западе, северо-западе и севере страны. Температура понизится ночью до -5 -+3 градусов, днем до +3 - +10 градусов. 
 
Однако в южных и юго-восточных регионах республики в течение первой декады ожидается повышение ночных температур воздуха ночью до +8 - +13 градусов, а дневные температуры воздуха будут колебаться днем от +15 - +23 градусов до +20 - +28 градусов. 
 
Часто во второй и третьей декадах апреля на территорию Казахстана будут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана и Средней Азии, которые будут обуславливать повышенный фон температуры: в северной половине днем +15 - +23 градусов, в южной +28 - +35 градусов. Но, несмотря на высокие значения температур, преимущественно в западных регионах и в северной половине страны с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), вероятны метели, туманы, гололедные явления, порывистый ветер до 28 метров в секунду. 
 
В южной половине страны в отдельные дни также ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), в горных и предгорных районах при понижении температуры воздуха возможен и снег. 
 
Такие явления, как гроза, град, пыльние бури характерны для апреля, отмечают синоптики.
 
В середине весны не исключены и относительно холодные дни с существенным понижением температуры воздуха. При притоках холодных воздушных масс в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до 0,-9 градусов, днем до +3 - +8 градусов, в южных регионах и на западе страны ночью до -5 - +7 градусов, днем до +10 - +15 градусов. 

Напомним, сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков.
 

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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

01.04.2022, 21:19 6216
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Костанайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 апреля на севере Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с.
 
Днем 2 апреля на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы на западе, юге и в центре области 15-20 м/с. 
 
В Нур-Султане ночью и утром 2 апреля ожидается туман, на дорогах гололедица.
 
В Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.
 
В Алматинской области 2 апреля ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер 17-22 м/с. В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 2-4 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.
 
2 апреля на юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе, юге области ожидаются порывы 16 м/с.
 
2 апреля ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается гололед. На юго-западе, востоке области туман. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. 
 
2 апреля на севере, юге Павлодарской области ожидается туман.
 
2 апреля на севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с. 
 
В период 2-6 апреля в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.
 
Ранее казахстанские синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на апрель.
 

У выпускников будут две попытки поступить на грант

01.04.2022, 18:15 9896
У выпускников будут две попытки поступить на грант
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов написал письмо выпускникам 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, министр отметил, что видит "тысячи "тэгов" в Instagram с просьбами дать возможность сдавать ЕНТ для поступления на грант не один, а два раза". 
 

При принятии решений для нас главный приоритет - интересы школьников. Поэтому и в этот раз мы приняли решение в вашу пользу, и у вас будут две попытки сдать ЕНТ и поступить на грант", - написал министр образования.

 
Аймагамбетов считает, что это снизит эмоциональную нагрузку и напряжение у выпускников. К тому же у школьников теперь больше возможностей получить грант.
 

Благодаря поддержке президента в этом году выделено на 15 тысяч больше грантов, и на 15% увеличивается размер стипендии", - сообщил глава МОН.

 
Также выпускникам теперь разрешается пользоваться калькуляторами на постоянной основе.
 
Асхат Аймагамбетов дал выпускникам совет по выбору будущей специальности. 
 

Лично я считаю, что большую перспективу имеют три трека обучения и карьеры", - написал министр.

 
По его словам, профессия учителя сейчас стала гарантом стабильности.
 

Спрос на хороших учителей один из самых высоких в стране. Сейчас на хорошем уровне и зарплаты, и возможности для развития и карьерного роста. Ну, и еще среди приятностей - 9,5 тысячи выделенных грантов, самая высокая стипендия, ежегодное повышение заработной платы на 25%. И, разумеется, благодарные глаза ребенка", - написал глава МОН. 

 
Среди приоритетных Асхат Аймагамбетов назвал профессии инженера и ученого.
 

Итальянский репертуар на казахских инструментах: дочь Нургисы Тлендиева рассказала президенту о планах государственного оркестра

01.04.2022, 15:10 12836
Итальянский репертуар на казахских инструментах: дочь Нургисы Тлендиева рассказала президенту о планах государственного оркестра
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Вопросы развития казахской культуры и деятельность государственного академического фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" обсудил Касым-Жомарт Токаев с руководителем оркестра Динарой Тлендиевой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, Тлендиева рассказала главе государства о реализации ряда перспективных проектов, в том числе по исполнению популярных произведений из репертуара итальянского тенора Андреа Бочелли и других известных музыкантов на казахских народных инструментах, сообщает Акорда
 
Отдельное внимание было уделено предстоящему в 2025 году 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося композитора Нургисы Тлендиева. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого празднования этого важного события.
 

Потепление до 25 градусов тепла ожидается на юге Казахстана

01.04.2022, 12:36 16266
Потепление до 25 градусов тепла ожидается на юге Казахстана
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана практически по всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", на западе Казахстана температура воздуха поднимется до 15 - 23 градусов тепла, на севере, в центре и на востоке страны - до 8 - 18 градусов тепла, а на юге республики столбики термометров достигнут отметки 17 - 25 градусов тепла. 
 
Вместе с тем в предстоящие выходные дни с запада вновь начнет смещаться очередной атлантический циклон, который станет причиной прохождения осадков, преимущественно в виде дождя и усиления ветра на западе и севере страны. На остальной части республики под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков. 
 

В Аксу появился современный проекционный пешеходный переход

01.04.2022, 12:23 16956
В Аксу появился современный проекционный пешеходный переход
Фото: Кадр с видео
АКСУ. 1 АПРЕЛЯ - На дорогах города Аксу появился современный проекционный пешеходный переход с дублированием переходного знака, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В городе Аксу по улице Бауыржана Момышулы за счет спонсорских средств предпринимателей установлен проекционный пешеходный переход с дублированием пешеходного знака, что позволяет осветить пешеходный переход в вечернее время, и пешеходы будут более заметны в темное время суток", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. 

 
По информации ведомства, аналогичные переходы планируется установить и на других улицах города.

 

Спецкомиссия из России может посетить казахстанскую биолабораторию

01.04.2022, 10:38 18666
Спецкомиссия из России может посетить казахстанскую биолабораторию
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ - Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине рассматривает идею посещения таких организаций в Казахстане и Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал собеседник РИА Новости, на заседании комиссии были озвучены предложения о проведении ознакомительной работы в лабораториях, аналогичных украинским, которые находятся на территории стран, граничащих с Россией, конкретно были названы две страны.
 

Были предложения об инспекции подобных лабораторий, которые находятся на территории, например, Казахстана или Грузии. Или других стран, которые находятся рядом, по периферии ... Были соответствующие предложения, они обсуждаются, они пока не приняты", - рассказал источник.

 
При этом он уточнил, что правильнее было бы назвать предполагаемую работу не инспекционной, а ознакомительной.
 
Минобороны РФ опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине.
 

В полиции Алматы прокомментировали сообщения в соцсетях о стрельбе в центре города

01.04.2022, 09:45 20411
В полиции Алматы прокомментировали сообщения в соцсетях о стрельбе в центре города
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - В полиции Алматы прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения о стрельбе в центре города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что ночью произошла перестрелка на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева.
 

На указанном участке в рамках расследования уголовного дела проводился следственный эксперимент. Просим граждан не поддаваться панике и руководствоваться лишь официальной информацией", - сообщили корреспонденту агентства в департаменте полиции города Алматы.


 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

01.04.2022, 08:11 19296
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В большинстве регионов Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на севере, северо-западе страны северо-западный циклон по-прежнему будет оказывать свое влияние, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на севере - низовая метель, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра на севере, востоке до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, усиление ветра днем на западе, севере области до 15-20 метров в секунду. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Атырауской области, ночью и утром на юге Мангистауской, Павлодарской областей, ночью на востоке Восточно-Казахстанской области, юге Актюбинской области ожидается туман.
 
В Нур-Султане синоптики прогнозируют переменную облачность, +4 - +6 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +19 - +21, скорость ветра - 2 - -7 метров в секунду.
 

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