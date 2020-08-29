Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в последние дни лета

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Синоптики сообщили, что в праздничные дни уходящего лета, с 29 по 31 августа, в Казахстане ожидаются теплые погодные условия, передает Kazakhstan Today.

На большей части республики хорошую погоду обеспечит солнечный антициклон.

На западе и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды. Местами здесь пройдут дожди с грозами, которые будут сопровождаться порывистым ветром, возможно выпадение града", - рассказали в РГП "Казгидромет".

Несмотря на дожди, температура в этих регионах будет в пределах 25-33 градусов тепла.

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