Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 1 февраля

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today – В понедельник, 1 февраля, в Казахстане ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Лишь на юге и юго-востоке Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра и гололед.

Большая территория республики по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона - сохранится погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидается туман.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывов до 23 метров в секунду, днем с низовой метелью.

В Акмолинской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23, порывов до 28 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства