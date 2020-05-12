Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 12-14 мая

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на 12-14 мая, передает Kazakhstan Today.



По информации синоптиков, в ближайшие дни погоду на территории Казахстана будут определять два барических образования. На восточной половине под влиянием поля высокого давления и выноса теплых воздушных масс из районов Узбекистана по-прежнему сохраняется теплая и сухая погода.



В то же время на западные и южные регионы будет оказывать влияние высотный циклон, с которым ожидаются дожди и грозы, усиление ветра, град и понижение температуры воздуха.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства