Синоптики рассказали о погоде в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Циклон из районов Каспийского моря вызовет неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана, в связи с чем пройдут осадки, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, преимущественно осадки ожидаются в виде дождя, на западе, северо-западе, в горных района Южного Казахстана - временами сильные осадки, на юге страны с грозой.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололед и туманы, на северо-западе и востоке - низовая метель.

На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области - усиление ветра 17-22; днем на севере области и в горных районах порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман; днем на юго-западе области, в горных районах - гроза, днем усиление ветра до 15-20; на юго-западе области порывы 23-28, временами 30 метров в секунду и более.

В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра до 15-20, на западе, востоке и в центре области порывы 23-28 метров в секунду, ночью в Мангистауской области временами порывы 30 метров в секунду и более.

В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

На востоке, севере Западно-Казахстанской области - туман, гололед; на севере, западе, юге области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед, днем на севере области - низовая метель, усиление ветра до 15-20, днем на юге области 25 метров в секунду.

На западе и в центре Костанайской области ожидается гололед, туман; на востоке, юге области - низовая метель, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, ночью и утром на юге области - туман, днем усиление ветра до 15-20; на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.

На юго-западе Павлодарской области ожидается туман, днем на западе области - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области - туман, гололед; на западе, в центре области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

В северной, центральной части Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, ночью в центре области - низовая метель, в центре области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду.

В Алматы ожидается переменная облачность, температура воздуха +13+15 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.

В Нур-Султане - осадки, +2+4 градуса, скорость ветра - 7-12, порывы 15-20 метров в секунду.