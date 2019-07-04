Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 4-6 июля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"Высотный циклон, вызвавший сильные дожди местами на западе и севере Казахстана, медленно перемещается на Западную Сибирь и заполняется. Тропосферные потоки начинают меняться на широтные, то есть воздушные массы будут приходить к нам с Атлантики. Поэтому в северных областях дожди еще сохранятся, а южные области республики будут преимущественно находиться в поле повышенного атмосферного давления", - сообщает РГП "Казгидромет".

Поэтому в северных областях ожидается умеренно теплая погода с температурой воздуха около средних многолетних значений.

В южных областях температура воздуха предполагается хотя и выше климатической нормы, но 40-градусной жары уже не ожидается.

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