Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 17-19 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В конце недели по-прежнему на погоду Казахстана сохраняет свое влияние циклон из районов Карского моря. Ожидаются дожди, на юге с грозами, на севере, в центре и на востоке страны пройдут сильные дожди, с порывистым ветром, возможно выпадение града и туман. Лишь на западе страны ожидается прекращение осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В пятницу с вторжением Атлантического антициклона на большей части Казахстана ожидается сухая, относительно теплая погода.

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