Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Акмолинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Мангистауской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 октября на юге, востоке, севере Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
21 октября ночью и утром на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
21 октября на севере, юге, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.
21 октября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
Утром и днем 21, сутки 22 октября в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 метра в секунду, порывы 29 метров в секунду.
21 октября ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
Днем 21 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер южный 15-20 метров в секунду.
21 октября в северной половине Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, востоке области 15-20 метров в секунду.
21 октября на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
Днем 21 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.