Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Ложбина циклона будет оказывать влияние на северные, центральные и западные регионы Казахстана, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег с низовой метелью, на западе осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На юге, юго-западе и востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, западе, северо-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, днем на севере - гололед, на западе, юге - туман, на северо-западе, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке, днем на юге и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель; на юго-западе области туман; на севере, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, усиление ветра до 18 метров в секунду, днем - гололед.

На востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15 метров в секунду, на юге области - туман, гололед.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

На западе, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На севере, западе, в центре Атырауской области, на севере Мангистауской и Кызылординской областей, на севере, западе Карагандинской области ожидается туман.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют снег, температура воздуха днем составит -1-3 градуса, скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

В Алматы ожидается погода без осадков, температура воздуха составит +8+10 градусов.