Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Юго-запад, северо-запад, север, центр и юго-восток Казахстана будут находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в связи с чем пройдут дожди с грозами, ожидаются град, шквал.

На остальной территории страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, севере - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, западе, днем на большей части области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, на севере, востоке области - усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На севере, западе Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, на юго-востоке области - пыльная буря, на севере, западе, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, в районе Жаланашколя и в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, ночью на юге, днем на западе, юге, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на северо-востоке области, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, западе Карагандинской области ожидается гроза, на западе, севере, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, в центре, на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Актюбинской области, днем в северной половине, на востоке Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской областях, на западе, севере Туркестанской области, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области, на юге Костанайской области, на востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +30 - +32 градуса, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +30 - +32, скорость ветра 2-7 метров в секунду.