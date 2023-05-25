24.05.2023, 08:16 54856
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных разделов на западе, севере, юге, юго-востоке Казахстана ожидаются дожди с грозами, на юге и в горных районах Алматинской области - осадки, временами сильные осадки (дождь, мокрый снег), град. На большую территорию республики будет влиять отрог антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.
По республике сохраняются усиление ветра, на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На востоке, в центре Павлодарской, Кызылординской областей, на востоке Карагандинской области, в центре Улытауской области, на юге Костанайской области, на юге, востоке Атырауской области, на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, +25, +27 °C, скорость ветра - ночью 2-7 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.
В Алматы: дождь, гроза, +21, +23 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 15 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, +27, +29 °C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.
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25.05.2023, 17:52 4301
Почти 2,5 тысячи несчастных случаев на производстве произошло в Казахстане в 2022 году
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в Казахстане зарегистрировано 2449 несчастных случаев на производстве. Доля пострадавших женщин от общего числа составила 18,2%. По сравнению с 2021 годом число пострадавших выросло на 14,8%.
Из числа пострадавших 287 человек пострадало при групповых несчастных случаях, 657 - от профессиональных заболеваний, 34 - при отравлениях", - говорится в сообщении Бюро национальной статистики РК.
Численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, в том числе со смертельным исходом
В результате несчастного случая 584 человека получили закрытые переломы, 444 - поверхностные травмы, 273 - травмы от сотрясения и травмы внутренних органов, 143 - другие переломы (с вывихом, со смещением), 113 - открытые переломы, 108 - термические ожоги.
Наиболее высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области. В 2022 году в указанном регионе было зафиксировано 460 случаев, это 18,8% от общего числа случаев. На втором месте область Улытау, где на производстве было травмировано 307 человек (12,5% от общего числа)", - говорится в отчете.
Самую большую долю по травмоопасности занимает обрабатывающая промышленность.
В прошлом году на эту отрасль пришлось 29,8% несчастных случаев (26,8% - 2021 г.). На втором месте - горнодобывающая промышленность - 23,9% (20,8% - 2021 г.) пострадавших. Наименьшее число увечий приходится на долю сельского, лесного и рыбного хозяйства - 2,4%", - сообщает статведомство.
Доля пострадавших при несчастных случаях по виду деятельности
Из профессиональных заболеваний самыми распространенными стали:
- дорсалгия - неспецифическая боль в спине (289 человек);
- радикулопатия - неврологический синдром (289 человек);
- поражения межпозвоночных дисков других отделов (211 человек).
В бюро отметили, что статистические данные были сформированы на основе отчетов, представленных всеми юридическими лицами, где были зарегистрированы несчастные случаи или профессиональные заболевания.
Ранее Комитет труда и социальной защиты РК сообщал, что в минувшем году на производстве погибли 203 человека. В основном высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны.
25.05.2023, 12:50 14826
В Алматы газовый монополист оштрафован на 77 млн тенге
Товарищество злоупотребляло своим доминирующим положением
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Алматы. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "APL Construction" оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением, информирует пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы от 10 января 2023 года товарищество привлечено административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 77 343 750 тенге", - сообщили в агентстве.
По данным пресс-службы, товарищество злоупотребляло своим доминирующим положением путем несоразмерного возмещения инвестиций за счет средств потребителей, вынужденных осуществлять подключение к внутриквартальным сетям газоснабжения, что привело к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей.
На сегодняшний день постановление суда исполнено в полном объеме", - добавили в агентстве.
Ранее в Алматы поставщик газа был оштрафован за необоснованное завышение тарифов.
25.05.2023, 08:28 22616
Скончалась певица Тина Тернер
Она скончалась в возрасте 83 лет
Фото: Instagram/tinaturner
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Берн. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась на 84-м году жизни.
С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд будущего. Сегодня мы прощаемся с дорогой подругой, которая оставляет нам всю свою величайшую работу: свою музыку", - говорится в сообщении на официальной странице певицы в Instagram.
По данным издания Deadline, певица скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте, недалеко от швейцарского города Цюриха.
Тина Тернер (при рождении Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в небольшом городке Натбуш, Теннесси, США. Тина Тернер - обладательница восьми премий "Грэмми". За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носила титул Королевы рок-н-ролла. Тина значилась в десятке самых лучших танцоров мира, сообщает "Википедия".
25.05.2023, 08:16 24576
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг с прохождением атмосферных разделов на западе, севере, юге, юго-востоке Казахстана ожидаются дожди с грозами, а на остальной территории республики под влиянием отрога северного антициклона ожидается ясная погода без осадков.
По республике сохраняется усиление ветра, на западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей территории Павлодарской области, на востоке, в центре Кызылординской области, на востоке Карагандинской области, в центре Улытауской области, на юге Костанайской области, на юге, востоке Атырауской области, на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, +22, +24 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
В Астане: без осадков, +25, +27 °C, скорость ветра днем 9-14 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, +26, +28 °C, скорость ветра - 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду.
24.05.2023, 17:34 47286
Незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы
Судебные разбирательства по делу длились продолжительное время
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы, информирует пресс-служба акимата города.
По данным в управления градостроительного контроля, решением суда надстройка над серединой дома (мезонин), расположенного на улице Курмангазы, признана незаконной.
Сообщается, что собственник одной из квартир возвел на кровле жилого дома мезонин и актом приемочной комиссии ввел его в эксплуатацию.
5.07.2021 года управлением было направлено исковое заявление в суд Алмалинского района о признании акта приемочной комиссии недействительным. На основании акта постройка признана самовольной, требующей собственника снести возведенный мезонин за свой счет", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что судебные разбирательства по делу длились продолжительное время.
По результатам 07.12.2022 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений - требования управления были удовлетворены. По вступлении решения суда в законную силу исполнительный лист был направлен в департамент юстиции. Накануне собственником произведен снос самовольной постройки", - добавили в пресс-службе.
Ранее летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
24.05.2023, 16:23 49831
Депутат назвал абсурдным налог на ягоды и грибы
Фото: freepik.com
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на плачевное состояние налогового администрирования.
Наблюдается не очень системное, а порой даже хаотичное реагирование на несвоевременные поступления в бюджет налоговых сборов и платежей. Мы видим, что налоговое администрирование нацелено на карательное реагирование по формальным нарушениям с целью достижения обозначенных планов, упуская из виду реальные инструменты для пополнения бюджета с очень важным социальным значением и позитивными результатами, в том числе и для здоровья населения", - цитирует zakon.kz депутата.
В пример он привел налог на сбор ягод и грибов.
Как будто в стране все важные дела и задачи выполнены, остались только грибы и ягоды. Сборы ягод и грибов - это всегда сезонно и, как правило, этим занимается возрастное население, это бабушки и дедушки, вместе с ними - внуки, то есть от 6 до 60 лет. И с кого вы будете собираетесь взимать налоги, с них, что ли? Их же потом хотите штрафовать за незаконные сборы?" - цитирует sputnik.kz Магеррама Магеррамова.
Также он считает, что новшество имеет высокие коррупционные риски и социальную напряженность. По его словам, правительство не умеет разбирать проблематику и, соответственно, принимает меры, которые не дают эффективную отдачу, информирует kaztag.kz.
Мы полагаем, что правительству следует повышать налоги как раз на вредные для здоровья продукты, а не на полезные, как ягоды. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос применения налога на вредные продукты, а семьям с низким уровнем дохода предоставлять ваучеры, на которые они будут приобретать полезные продукты. Надо внедрять не "безумные", а разумные налоги, с пользой для страны и людей", - добавил депутат.
Напомним, в соответствии с внесенными изменениями в налоговое законодательство с 1 января 2024 года плата за лесные пользования дополняется новыми положениями и вводится в действие как плата за пользование лесными и растительными ресурсами (параграф 6 главы 69 Налогового кодекса).
24.05.2023, 16:00 50491
В Павлодаре появился мурал в память о погибшем пожарном
Работу закончили за 23 часа
Фото:pavlodarnews.kz
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Павлодар. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре на одном из фасадов зданий появился мурал в память о погибшем пожарном.
Как сообщает pavlodarnews.kz, изображение заместителя начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Жамбылской области появилось на фасаде здания на улице Катаева, 46, в областном центре.
Мы ощущали большую ответственность, приступая к этой работе, прежде всего перед родственниками погибшего героя (...) Но все сложилось хорошо, погода благоприятствовала, и работу закончили за 23 часа", - сообщил руководитель студии росписи стен Антон Толчин.
По словам художника, фасад здания, выложенный облицовочной плиткой, не был ранее окрашен. Такие поверхности хорошо подходят для муралов. Это восьмая большая работа студии в Павлодаре.
Кроме того, пожарные проведут вечер памяти погибшего коллеги. В Павлодарском техническом колледже МВД РК, который окончил Меиржан Айманов, высадят аллею из елей, а также проведут турнир по мини-футболу.
Напомним, в августе 2021 года полковник гражданской защиты Меиржан Айманов руководил тушением пожара на складе боеприпасов войсковой части 28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. Когда пожарные только приехали на место, прогремел первый взрыв. Но Меиржан пришел в себя и смог вытащить из пожара нескольких коллег. Следующий взрыв унес жизнь 45-летнего пожарного.
За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Казахстана от 29 августа 2021 года Меиржану Айманову было посмертно присвоено звание "Халық Қаһарманы" (Народный герой) с вручением знака особого отличия - "Золотой Звезды" и ордена "Отан".
24.05.2023, 15:46 50331
Ежегодную проверку на наркотики среди подростков хотят внедрить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанских школьников в возрасте от 14-18 лет планируют ежегодно проверять на наркотики.
Соответствующее предложение Министерства внутренних дел внесено в проект Концепции обеспечения общественной безопасности, опубликованный на портале "Открытые НПА" для общественного обсуждения.
Проект планируется реализовать до 2026 года.
В целях повышения эффективности профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых местные исполнительные органы будут ориентированы на финансирование мероприятий по формированию наркотического иммунитета у граждан (в первую очередь школьников, подростков из неблагополучных семей, студентов и т.д.), размещение в общественных местах социальной антинаркотической рекламы", - говорится в концепции.
Также предстоит внедрить систему раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях.
Будет разработан и реализован комплекс мероприятий целенаправленной профилактической работы с молодежью и их родителями, оказавшимися в уязвимом положении, в том числе с целью помочь им справиться со стрессовыми ситуациями", - говорится в тексте документа.
В концепции подчеркивается, что на выработку антинаркотического иммунитета и противостояние наркопреступности будут мобилизованы все "здоровые силы" общества.
Для координации деятельности по профилактике наркопотребления и наркозависимости будет создан единый межведомственный центр при правительстве РК. Его задачей станет предоставление фактической, объективной, надежной и сопоставимой информации на национальном уровне о наркотиках и наркомании и их последствиях.
Также в Казахстане планируется создать единую национальную информационную систему по наркотикам (НИСН). Методы сбора информации и анализа данных будут основаны на международных стандартах ООН.
Проводить национальные исследования будут по следующим показателям:
- употребление наркотиков населением в целом;
- употребление наркотиков среди молодежи;
- практика злоупотребления наркотиками, сопряженная с повышенным риском;
- использование наркологических служб;
- заболеваемость, связанная с наркотиками
- смертность, связанная с наркотиками.
Что касается школьников в возрасте от 14 до 18 лет, проводить процедуру регулярного мониторинга по оценке распространенности употребления психоактивных веществ МВД намерено не менее одного раза в год по методологии Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD). Для этого планируется назначить уполномоченный орган.
Также в рамках концепции планируется повысить организационно-правовой статус службы МВД по борьбе с наркопреступностью для контроля за оборотом наркотиков и межведомственной координации в этой сфере.
Напомним, ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов говорил, что в Казахстане планируют внедрить систему скрининга, которая позволит выявлять наркозависимых на ранней стадии. По словам главы ведомства, в настоящее время на учете Минздрава состоят 18 тысяч наркозависимых. Однако, по мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в пять раз превышает официальные данные.
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