Система "Онай" вывела из тени дополнительно 40% пассажиропотока

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Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Система электронного билетирования "Онай" позволила вывести из тени дополнительно 40% пассажиропотока, сообщил в ходе брифинга о состоянии, развитии и повышении качества обслуживания общественного транспорта в городе заместитель руководителя управления городской мобильностью Алматы Ерлан Адилов передает Kazakhstan Today.

"Сегодня система электронного билетирования "Онай" стала неотъемлемой частью общественного транспорта города. За три года с момента запуска системы зафиксировано более 970 млн транзакций, в настоящее время ежедневно совершается 1250 тыс. поездок, где картой "Онай" активно пользуются более 1 млн человек. Система повысила прозрачность в сфере перевозок, выведя из тени дополнительно 40% пассажиропотока и 65% доходов от транзакций. В 2019 году компанией ТОО "Транспортный холдинг" инвестировано 280 млн тенге на закуп дополнительного оборудования - терминалов и серверного оборудования, а также модернизация программного обеспечения", - сказал Ерлан Адилов.

Внедрение "Онай" позволило городу увидеть реальную экономику перевозок и начать выделять субсидии.

Заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы отметил, что регулярные городские автомобильные перевозки пассажиров осуществляют 14 автопарков, из них 13 частных автопарков и один коммунальный.

Организовано 226 маршрутов, в том числе: городских - 120 (112 автобусных, 8 троллейбусных); междугородных (межобластных) - 45; пригородных - 61. При этом на городских маршрутах совершается ежедневно около 1 млн 250 тыс. поездок. В целях дальнейшего расширения маршрутной сети запланировано открытие новых маршрутов: №33,113, 204, 206, 208, которые будут обеспечивать пассажирские перевозки как внутри города, так и с различных пригородных населенных пунктов.

За последние пять лет был закуплен 1331 новый автобус на газе/дизеле. В этом году запланирован закуп еще 450 автобусов (АЭТ - 260 единиц, частными перевозчиками - 190), из них 222 автобуса уже поставлены.

В целях развития пригородного общественного транспорта организованы регулярные пригородные маршруты по следующим пяти направлениям: автовокзал "Сайран" - город Каскелен (маршрут №202, протяжённость 29 километров, количество подвижных единиц - 20, тариф - 80 тенге); станция метро "Райымбек" - город Талгар (маршрут №203, протяжённость 40 километров, количество подвижных единиц - 15, тариф - 80 тенге); Дворец спорта - санаторий "Пионер" (маршрут №209, протяжённость 33 километра, количество подвижных единиц - 2, тариф - 300 тенге); Дворец спорта - санаторий "Ой-Карагай" (маршрут №210, протяжённость 31 километр, количество подвижных единиц - 2, тариф - 300 тенге); Дворец спорта - Алма-Арасан (маршрут №211, протяжённость 44 километра, количество подвижных единиц - 2, тариф за проезд - 300 тенге).

Кроме автобусных и троллейбусных маршрутов, в городе действует метро. Ежегодно алматинский метрополитен перевозит более 14 млн человек. За пять лет (2014-2018 годы) пассажиропоток в метро увеличился на 216%: с 6,8 млн в 2014 году до 14,7 млн человек в 2018 году. За период текущего года метрополитеном перевезено 12,9 млн пассажиров.

Продолжается расширение метрополитена с добавлением станций "Сарыарка" и "Достык" на линии протяженностью 3,1 километра вдоль проспекта Абая от проспекта Алтынсарина до улицы Момышулы. Прогнозируемый пассажиропоток составит 86 тыс. человек в сутки. Срок завершения - 2021 год. Также проектируется две станции метро: "Калкаман" и "Автовокзал "Западный".

На сегодня средняя реальная стоимость проезда составляет более 220 тенге, а горожане платят через "Онай" только 80, то есть меньше половины стоимости. Ряд категорий граждан (дети, школьники, студенты, инвалиды, пенсионеры и другие) ездят бесплатно или по 40 тенге.

В целях бесперебойного обслуживания пассажиров в зимний период осуществлен закуп необходимых запасных частей (шины, аккумуляторы) и заключены договоры с поставщиками ГСМ, отметил директор ТОО "Алматыэлектротранс" Гани Тажиев. Перевозчикам своевременно выплачиваются субсидирование на социально-значимые маршруты, для обеспечения бесперебойного обслуживания маршрута.

Также усилена работа диспетчерской службы для оперативного принятия мер в соблюдении графика и интервала движения общественного транспорта.

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