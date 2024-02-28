27.02.2024, 12:29 82621
Сколько дней отдохнут казахстанцы на 8 Марта
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В марте в Казахстане отмечается два весенних праздника - 8 Марта и Наурыз.
На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха (8, 9 и 10 марта) при пятидневной рабочей неделе и два дня (8 и 10 марта) - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) - при шестидневной рабочей неделе.
Всего в марте казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - девять выходных и 22 рабочих дня.
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28.02.2024, 16:40 4771
После напугавшего алматинцев землетрясения наказали 14 сотрудников ДЧС
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 14 сотрудников ДЧС Алматы понесли наказание за неработавшую систему оповещения во время сильного землетрясения, напугавшего горожан, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По результатам проведенного служебного расследования МЧС по факту ненадлежащего реагирования подразделений при землетрясении в Алматы 14 сотрудников, в том числе 4 руководителя министерства, а также их 5 заместителей, один руководитель подведомственной организации, руководитель территориального подразделения и его заместитель привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношений двух руководителей МЧС и ДЧС ограничились ранним наложенным взысканием", - сказано в сообщении МЧС.
В январе, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
По поручению президента Антикор изучает обоснованность затрат на систему оповещения в сейсмоопасных регионах.
28.02.2024, 15:31 8221
Аймагамбетов поддерживает предложение вести хирургическую кастрацию для насильников детей
Дискуссии на тему введения данной нормы продолжаются
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов поддерживает коллег, предложивших ввести хирургическую кастрацию для насильников детей. Об этом он заявил в кулуарах мажилиса парламента.
Сегодня по нашей Конституции самым жестким наказанием является пожизненное заключение. Поэтому мы из всех возможностей приняли такое решение. Что касается кастрации, мы как авторы это инициировали, действительно, была такая норма", - цитирует Аймагамбетова издание "Казинформ".
Он подчеркнул, что насильники детей заслуживают жестокого наказания.
Эмоционально как отец, как гражданин, когда говорят о каких-то правах педофилов - я понимаю юридическую часть, но я не понимаю как гражданин. Поэтому мы и предложили, что их надо очень жестко наказывать, вплоть до хирургической кастрации. Поэтому это была наша позиция, мы предложили эту норму. И я убежден в том, что эти педофилы - трудно назвать их людьми - заслуживают самого жесткого, если хотите, жестокого наказания", - сказал депутат.
Аймагамбетов добавил, что согласно конвенции против пыток, которую подписал Казахстан, норма о хирургической кастрации не может быть принята.
Но дискуссии продолжаются, законотворческая работа на этом не останавливается", - приводит слова мажилисмена "Sputnik Казахстан".
Напомним, сегодня депутаты мажилиса одобрили во втором чтении закон об ужесточении ответственности за побои, семейно-бытовое насилие и насилие над детьми. Однако ранее озвученное предложение депутатов о введении хирургической кастрации насильников несовершеннолетних не нашло отражения в законопроекте.
27.02.2024, 16:17 70761
Премьер-министр заявил о провале программы по строительству больниц в селах
Фото: Pexels.com
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал госорганы и акиматы за темпы реализации нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".
В прошлом году планировалось построить 309 объектов. Однако подготовка документации затянулась. Министерство здравоохранения ослабило контроль. Акиматы меняли расположение объектов, тянули с участками и началом строительства. Затягивались вопросы оформления проектной документации и экспертизы. Поэтому были провалены сроки начала строительства медобъектов на селе", - сказал глава правительства.
В итоге, по его словам, в прошлом году решили сдать только 99 объектов. Но даже этот показатель не был достигнут. 7 объектов до сих пор не завершены.
В прошлом году акиматы должны были обеспечить привязку типовых проектов к местности. Но и эта работа не завершена. Только по 239 объектам готова проектная документация, из них лишь по 109 определены подрядчики. По остальным пока вопрос открыт. А строительные работы нужно начинать уже в марте-апреле", - высказался премьер.
Между тем он отметил, что Минздрав и акиматы затягивают вопросы финансирования.
Также Бектенов раскритиковал затягивание работ по капитальному ремонту и реконструкции многопрофильных центральных районных больниц.
Не ведется закуп медицинского оборудования для них. А эти процедуры занимают много времени. Министерство даже не просчитало потребность в данном оборудовании", - заявил глава правительства.
Олжас Бектенов поручил акиматам областей совместно с Министерством промышленности и строительства до 1 апреля завершить проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов.
Министерствам здравоохранения, финансов и акиматам поручено оперативно решить вопрос финансирования проектов.
Кроме того, он дал задание Министерству здравоохранения и акиматам завершить в текущем году точно в срок строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов.
27.02.2024, 14:13 78171
Порталы eGov и egov mobile не будут работать в ночь с 29 февраля на 1 марта
Фото: АО НИТ
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Портал eGov.kz и мобильное приложение egov mobile не будут работать с 22.00 29 февраля 2024 года до 02.00 1 марта 2024 года, сообщает портал электронного правительства.
В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00 на портале будут проводиться технические работы.
Могут быть недоступны следующие проекты:
- портал eGov.kz и его компоненты;
- мобильное приложение egov mobile;
- единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";
- единая информационная система "Техосмотр";
- сервис электронных обращений "e-Otinish" и другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемые АО "Национальные информационные технологии".
Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
В связи с переводом часов Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности напомнило о необходимости обновить программное обеспечение до последней версии.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
26.02.2024, 12:20 151326
В Алматы на улице Утегенова вновь возобновились раскопки
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на возобновление раскопок на улице Утегенова, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились к нам с жалобой на возобновление раскопок на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Опять приехала техника. Раскопали улицу. Все это затрудняет движение транспорта в густонаселенном районе и доставляет массу неудобств", - заявили местные жители.
Алматинцы опасаются, что дорога так и останется в плачевном состоянии.
Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировали ситуацию.
Мы делаем реконструкцию канализации в этом районе (...) Разрешение у нас есть. По поводу восстановления асфальта: как асфальтобетонный завод заработает - сразу (восстановим. - Прим. Kazakhstan Today)", - заявил директор ТОО "ULTRA STROI".
Он заверил, что ремонтные работы возобновили на один или два дня.
Мы буквально вскроем асфальт на пять метров. Трубу положим и обратно все закопаем. Я сейчас был на месте (...) Там нет такой ямы. Есть углубление", - добавил Ернар Устемиров.
Редакция информационного агентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в акимат города Алматы.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали.
Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение. После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии.
По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что месте раскопок образовалась яма. Остается непонятным, почему яма, которую раскопали за полдня, потребовала месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на устранение.
В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.
25.02.2024, 15:54 205611
В Алматы по вине КСК предприятию нанесен ущерб Дополнено
Фото: от читателей
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Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Владелица одного из алматинских ателье Алена Гос жалуется на кооператив собственников квартир "Бiрлiк", передает корреспондент агентства.
В редакцию Kazakhstan Today пришло письмо от жительницы Алматы, в котором женщина рассказала о произошедшем ЧП в ее ателье и пожаловалась на КСК.
18 января в 2 часа ночи прорвало трубу с горячей водой в нашем помещение, до 10 утра, пока мы не открылись, лился кипяток и был сильный пар. Труба относится к общедомовой (...) По какой-то причине ее замуровали в гипсокартонной стене, без возможности подхода к ней. Ателье нанесен большой ущерб без возможности восстановления, все оборудование не работает", - сообщил алматинка.
Также, по ее словам, пострадали вещи клиентов ателье.
Арендодатель КСК "Бiрлiк" в лице председателя Бабичевой Рихан Владимировны снимает с себя всю ответственность, дословно говоря: "Я только бумажки собираю". Тянет время, отключает умышленно в помещении свет, так как на момент ЧП у нас были индивидуальные заказы, которые были в процессе пошива, нам нужно было их как-то закончить и отдать, ведь есть установленные даты, но ей было все равно, все это нарушение договора об аренде", - добавила владелица ателье.
Дополнено 26.02.2024, 14.00
Председатель кооператива собственников квартир "Бiрлiк" Рихан Бабичева прокомментировала корреспонденту Kazakhstan Today жалобы Алены Гос.
Там произошел форс-мажор. Это не жители затопили. Просто лопнула труба, и не только у них (...) Мы сожалеем об этом. Я им сказала, чтобы оценили имущество свое, и дом будет решать эти дела. Будет собрание по дому, и дом будет решать", - заявила председатель.
По ее словам, результаты экспертизы владелица ателье принесла только 23 февраля.
Корреспондент также поинтересовался, обязан ли КСК следить за состояние общедомовых труб.
Нет, мы им сдали помещение в аренду, и там в договоре тоже указано, что они должны следить за общедомовыми трубами. Они же там сами сделали ремонт. Все сами. Мы им все разрешили делать. Они закрыли эти трубы", - сообщила Рихан Бабичева.
Стоит отметить, что жители Алматы периодически жалуются на работу КСК. В частности, недавно жители алматинской многоэтажки жаловались на работу КСК. Больше всего жильцы были возмущены состоянием труб, вентиляции и антисанитарией, отмечает Almaty.tv.
После таких коммунальных мук люди были намерены отказаться от услуг кооператива и перейти на ОСИ. Также несколько лет назад после снегопада поступали жалобы на бездействие КСК.
24.02.2024, 17:04 269711
В Алматы в воскресенье перекроют улицы
Фото: almaty-marathon.kz
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля в Алматы пройдет городской забег Winter Run 2024, который соберет 2400 бегунов, сообщается на сайте almaty-marathon.kz.
Будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. Это событие уже стало традиционным и в этом году пройдет в десятый раз", - отметили организаторы.
Старт забега будет дан у бизнес-центра "Нурлы-Тау". Участники побегут по проспекту Аль-Фараби до проспекта Гагарина, где развернутся обратно до "Нурлы-Тау". Для любителей бега представлены три дистанции - 10 км, 7 км скандинавская ходьба и 3 км детский забег.
Северная сторона проспекта Аль-Фараби от бульвара Мендикулова (въезд в тоннель) до проспекта Гагарина будет закрыта с 07.50 до 10.45.
Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.
24.02.2024, 14:38 285471
Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала жестокое избиение ребенка сверстниками в одном из детских садов Алматы.
Уполномоченный по правам ребенка Алматы Диана Ерлан в больнице у пострадавшего ребенка, находящегося там с бабушкой. Состояние - средней степени тяжести. Сейчас изучаются обстоятельства и проводится анализ причин поведения, жестокости, проявленной детьми", - сообщила Закиева в Instagram-Stories.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Алматы Диана Ерлан, в отношении воспитателя заведено уголовное дело по статье 141, часть 1, УК РК.
В отношении родителей ребенка, который бил, КоАП РК статья 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). В отношении родителей второго ребенка, который бил - сегодня отдел ювенальной полиции вызвали на беседу и разъяснение. Была у ребенка в больнице совместно с управлением образования и здравоохранения Алматы. Мальчик с бабушкой, состояние стабильное, средней степени тяжести. Предложена психологическая поддержка маме и бабушке. Я с ними на связи", - написала Ерлан в Instagram.
Напомним, жестокое избиение ребенка в детском саду Алматы попало на видео. Камера видеонаблюдения сняла момент, когда дети жестоко избивали одногруппника. На распространившемся в Сети видео видно, что один из детей повалил ребенка на пол и начал с силой пинать его ногами. При этом избиение продолжалось довольно долго.
По словам родителей, вопиющий случай произошел 21 февраля.
Нашего мальчика жестоко побили дети. Это длилось примерно пять минут. Наш сын просто сидел, а они его кинули на пол и начали избивать. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам", - сообщили родители.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?