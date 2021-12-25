НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - В январе, на новогодние праздники, казахстанцы будут отдыхать 4 дня - 1, 2, 3 и 4 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В то же время 31 декабря в этом году выпадает на пятницу, соответственно, этот день будет рабочим для большинства граждан.
Православное рождество, которое традиционно отмечается 7 января, в этом году выпадает на пятницу, а за ним следуют два выходных - суббота и воскресенье. Соответственно, на рождество казахстанцы будут отдыхать 3 дня.
В целом, при пятидневной рабочей неделе в январе следующего года казахстанцы отдыхают 13 дней (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января), при шестидневной рабочей неделе – 8 дней (1, 2, 3, 7, 9, 16, 23, 30 января)
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Сколько дней отдохнут казахстанцы в январе 2022 года
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - В январе, на новогодние праздники, казахстанцы будут отдыхать 4 дня - 1, 2, 3 и 4 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки, в северных регионах в виде снега. Ожидаются гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель", - говорится в сообщении Казгидромета.
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В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, где ожидается снег, в южных регионах осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".
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