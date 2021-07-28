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Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе

27.07.2021 11611
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В августе казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 10 выходных и 21 рабочий день, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
30 августа в РК отмечается День Конституции. В этом году он выпадает на понедельник, в связи с этим будет выходной день. 

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд - 28, 29 и 30 августа.
 

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