Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе

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АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В августе казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 10 выходных и 21 рабочий день, передает KAZAKHSTAN TODAY.

30 августа в РК отмечается День Конституции. В этом году он выпадает на понедельник, в связи с этим будет выходной день.





При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд - 28, 29 и 30 августа.

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