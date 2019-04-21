Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Снег и дождь ожидаются в Казахстане в субботу, лишь на западе и северо-западе сохранится погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана находится под влиянием циклона, центр которого располагается над югом республики, в связи с чем пройдут осадки (снег, дождь), на юге сильный дождь. Лишь на западе и северо-западе погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, гроза, усиление ветра, на юге возможен град", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Жамбылской области местами ожидаются туман, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами - туман, гололед, возможен град, ветер до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер до 15-20 метров в секунду, утром туман, гололед. В Костанайской области местами ожидается туман, ветер до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидается гололед, ветер до 15-20 метров в секунду, утром местами низовая метель. В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед. В Алматинской области сегодня местами ветер до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман и гололед. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами туман.

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