Сотни жителей шымкентского микрорайона рискуют потерять жилье

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По словам местных жителей, за 15 лет они сами провели в микрорайон газ, свет и даже засыпали гравием дороги. Многие до сих пор выплачивают кредиты, взятые на строительство домов. И теперь отдавать все это просто так, даже за компенсацию, они не хотят, сообщает телеканал КТК.
Говорят, что все дома снесут с этого квартала - с правой и с левой стороны дороги. Говорят, что 6-й сектор, 3-й сектор будут разрушены. Каждый аким свой план рисует, каждая метла по-своему метет. Конечно, им теперь выгодно здесь строить", - говорит житель Бауыржан Саметай.
Мы получили земельный участок, собирали деньги, столько лет строили этот дом! Теперь, когда мы наконец-то живем под своей крышей, у нас собираются все отнять", - сказал Жандос Шалхарбаев.
Никто не знает, как нам достались эти дома, как ведрами воду носили, как деньги собирали. Теперь, если все это у нас заберут, что мы будем делать? Не дадим!" - рассказала Калдыкуль Жанабаева.
Свои претензии люди решили высказать акиму Мурату Айтенову. Они ворвались на отчетную встречу с населением и заставили чиновника выслушать все, что думают. Там же и выяснилось, что вопрос сноса частного сектора и строительство многоэтажек пока только вынесли на обсуждение.
Генплан все равно будет подготовлен. Как предложение. Решение принимать горожанам. Все должно быть документально, а не на словах. Сейчас план еще не готов. В июле или сентябре встретимся, проведем презентацию. Захотят - поддержат, нет так нет", - сказал аким.
Айтенов уточнил, что строительство многоэтажек - вынужденная мера. Мол, население города растет слишком быстро. Вот только люди просто так отдавать свое не собираются. Защищать дома и землю они хотят теперь уже через суд, говорится в сюжете.