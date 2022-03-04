Сотни жителей шымкентского микрорайона рискуют потерять жилье

Фото: telegram/Посольство Казахстана в Украине

НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В Министерстве иностранных дел РК рассказали о ситуации с выездом казахстанцев с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

МИД РК оказал содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу - 404 человека, Молдову - 21, Венгрию - 5, Словакию - 1, сообщает "Хабар".

Казахстанские дипломаты на основании обращений граждан прорабатывают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор граждан и их дальнейшую отправку в Казахстан, передает пресс-служба ведомства.

Два эвакуационных борта авиакомпании Air Astana вывезли 299 человек, которые уже прибыли в Алматы и Нур-Султан из Катовице (Польша).

Напомним, сегодня из посольства Казахстана в Киеве выехал очередной автобус с гражданами республики, на Львовской трассе они пересядут на международный автобус и последуют в Катовице. После чего будут отправлены третьим репатриационным рейсом в Казахстан.

На сегодня в Катовице ожидают вылета 68 граждан РК. Ряд ранее прибывших граждан приняли решение остаться на территории ЕС. Кроме того, организован выезд на украино-польскую границу 57 граждан из Киева и 32 граждан из Львова.

По информации НПП "Атамекен", после начала боевых действий на Украине на территории страны осталось 55 единиц автотранспорта с 47 водителями - гражданами Казахстана и 8 водителями - гражданами иностранных государств. В настоящий момент из 55 автотранспортных средств при содействии казахстанских дипломатов на территорию России въехали 13 автотранспортных средств с водителями, 8 - в Молдову и 3 - в Польшу.

По имеющимся данным 31 автотранспортное средство казахстанских перевозчиков остаются на территории Украины. В зависимости от месторасположения граждан и грузоперевозчиков загранучреждения РК в России, Беларуси, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове поддерживают с ними связь и прорабатывают с властями страны пребывания эвакуацию через их территории, а также предлагают наиболее безопасные эвакуационные маршруты.

В МИДе также прокомментировали , как решается вопрос с доставкой казахстанских грузов. Сложности возникли при транзите грузов через Россию вследствие введения антироссийских санкций.

В МИД РК проинформировали, что в случае возникновения задержек транспортировки казахстанских грузов и товаров МИД РК совместно с загранучреждениями РК готово оказать помощь в оперативном решении возникающих вопросов.

По этому поводу ведомство публикует контакты круглосуточного сall-центра АО "НК "KAZAKH INVEST" +7 7172 620 620.