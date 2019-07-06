Сотрудники "Казгидромета" проверили состояние атмосферного воздуха и радиационного фона в Арыси

Арысь. 5 июля. Kazakhstan Today - 4 июля 2019 года (с 09.00 до 13.00) сотрудниками филиалов РГП "Казгидромет" по Туркестанской и Кызылординской областей в оперативном порядке были организованы внеплановые отборы проб по атмосферному воздуху, радиационного фона и поверхностных вод, передает Kazakhstan Today.

Отбор проб атмосферного воздуха проводился на 9 точках по 6 загрязняющим веществам: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид.

"По результатам анализа во всех 9 точках превышений загрязняющих веществ не обнаружено. Радиационный фон (мощность экспозиционной дозы не превышал допустимую норму - 0,15 мкЗв/ч (норма не более 0,57 мкЗв/ч); Плотность радиоактивных выпадений - 65 Бк/м2 (норма - 110 Бк/м2)", - сообщили специалисты.

Отбор проб поверхностной воды проводился на 4 точках по 48 показателям качества вод: визуальные наблюдения, температура воды, водородный показатель, насыщение кислородом, удельная электропроводность, растворенный кислород, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, двуокись углерода, химическое потребление кислорода, биохимическое потребление кислорода за 5 суток, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, сумма натрия и калия, сумма ионов, сухой остаток, жесткость, аммоний-ион, нитрит-анион, нитрат-анион, сумма азота, фосфаты, фосфор общий, железо общее, железо (3+), кремний, фториды, СПАВ, кадмий, свинец, марганец, медь, цинк, кобальт, хром (3+), хром (6+), хром общий, мышьяк, никель, ртуть, сероводород, нефтепродукты, фенолы.

По результатам анализа, проведенного 4 июля 2019 года, превышений установленных норм по 29 показателям качества воды, включая главные ионы, тяжелые металлы, биогенные вещества, не обнаружено. По остальным 19 показателям качества воды анализы будут готовы в течении 5 дней", - проинформировали в РГП.

По результатам анализа в пробах поверхностной воды и атмосферного воздуха высокого и экстремально-высокого загрязнения не обнаружено.

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