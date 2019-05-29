Сотрудник управления госдоходов Павлодара получил 1,5 млн тенге взятки

Павлодар. 28 мая. Kazakhstan Today - В Павлодарской области выявлен факт получения взятки главным специалистом управления государственных доходов по Павлодару, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, взятка составила 1,5 млн тенге.

Должностное лицо подозревается в получении взятки от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и снятие обременения со счетов ИП, ранее арестованных по результатам камерального контроля. В ходе осмотра места происшествия изъят предмет взятки в виде денежных средств", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование по делу продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом", - подчеркнули в ведомстве.





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